Україна підписала угоду з ЄБРР про енергоефективність

У Києві підписали Угоду про вклад між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку про участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали сьогодні перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і віце-президентом ЄБРР Ян ФІШЕР.

Перед підписанням документу А.КЛЮЄВ високо оцінив рівень співпраці між Україною і ЄБРР і висловив надію на її успішне продовження.

Перший віце-прем'єр підкреслив, що участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства є одним з пріоритетів співпраці у 2011 році.

"Цього року ми хочемо зосередити зусилля на двох ключових напрямках. Це забезпечить участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і довкілля та підготовку нових інфраструктурних проектів у державному секторі економіки", - сказав А.КЛЮЄВ.