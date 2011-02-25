Ф’ючерси на нафту у четвер знизилися з дворічного максимуму

Ф'ючерси на нафту у четвер різко знизилися з нового найвищого рівня за два з половиною роки, оскільки влада США та інших країн заявила, що поточних запасів нафти вистачає, щоб впоратися з усіма порушеннями з постачаннями, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Під час торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Merchantile Exchange, NYMEX) котирування ф'ючерсів на нафту досягли максимуму - 103,41 долара, після чого знизилися. Саудівська Аравія, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) і влада США запевнили ринки, що є достатні резерви, щоб заповнити будь-яке зниження, викликане посиленням нестабільності в Лівії.

За підсумками торгів на NYMEX котирування квітневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 82 центи, або на 0,8%, до 97,28 долара за баррель.

Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent на ICE за підсумками торгів майже не змінилися, підвищившись на 11 центів до 111,36 долара за баррель.

Зміна ситуації відбулася із запаморочливою швидкістю. В останні півгодини торгів ф'ючерси на нафту на NYMEX впали в ціні більш ніж на 2 долари. Об'єм торгів виріс о 19.15 по Грінвічу, і число контактів перевищило 5 000 за лічені хвилини, оскільки трейдери поспішили закрити позиції.

Напруженість викликали порушення з постачаннями нафти з Лівії, що є восьмою країною за об'ємом нафтовидобутку серед членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). При цьому виросли побоювання, що нестабільність пошириться на інші країни, які є великими експортерами нафти.

У Білому домі в четвер завили, що США і світова спільнота зможуть вжити заходи, якщо після подій у Лівії станеться серйозне порушення з постачаннями нафти. Раніше у четвер МЕА повідомила, що тісно взаємодіє з країнами-членами ОПЕК, яка хоче задіювати вільні нафтовидобувні потужності.

Саудівська Аравія, найбільший світовий виробник нафти, заявила, що має намір і має можливість заповнити у будь-якому об'ємі нестачу постачань лівійської нафти. Представник Саудівської Аравії у четвер сказав, що країна веде активні переговори з європейськими нафтопереробними заводами з тим, щоб заповнити будь-яку нестачу, викликану зниженням постачань нафти з Лівії.

Видобуток нафти в Лівії впав на 75% порівняно з об'ємом до початку внутрішньополітичної кризи який складав близько 1,6 млн. баррелів на день, повідомили в компанії Eni SpA. Міжнародні нафтові компанії евакуювали з країни свій персонал на тлі закриття портів і ескалації насильства.

Загроза додаткових порушень з постачаннями в регіоні змусили інвесторів нервувати, підвищивши волатильність на ринку нафти і викликавши заклики до пряміших дій з боку МЕА.

Деякі аналітики прогнозують, що у разі поширення нестабільності ціни на нафту можуть вирости більше, ніж під час росту вище 150 доларів за баррель, що спостерігалося у 2008 році. Аналітики Nomura говорять, що ціни на нафту можуть досягти 220 доларів за баррель, якщо і Лівія, і довколишній Алжір скоротять нафтовидобуток в результаті хаосу в регіоні.

Проте, ціни на нафту в США відстають від цін на нафту в Європі більш ніж на 14 доларів, оскільки високі запаси на Середньому Заході відтермінували деякий ріст. Згідно з даними Міністерства енергетики США, запаси нафти у США виросли на 800 000 минулого тижня, хоча запаси бензину скоротилися на 2,8 млн. баррелів.

Загальний об'єм запасів палива у США все ще залишається поблизу багаторічних максимумів.

Котирування березневих ф'ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 0,18 цента, або на 0,1%, до 2,7167 долара за галон. Березневі ф'ючерси на паливневий мазут подешевшали на 2,76 цента до 2,8773 долара за галон.