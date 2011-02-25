Президент обговорив з головою МЗС Азербайджану питання залучення енергоресурсів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕДЬЯРОВИМ питання залучення енергетичних ресурсів з Азербайджану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави. (УНІАН: Е.МАМЕДЬЯРОВ 23-24 лютого перебував в Україні з офіційним візитом).

Президент України відзначив неухильне наповнення українсько-азербайджанських стосунків прагматичним змістом.

Президент, зокрема, згадав конструктивну зустріч, яка відбулася у нього з його азербайджанським колегою під час цьогорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Ми обговорювали наші загальні плани. І рішення, запропоновані азербайджанською стороною, на сьогодні є дуже актуальними для України. Наше завдання сьогодні - значно активніше проводити роботу з залучення енергетичних ресурсів з Азербайджану", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

"Ми сподіваємося, що той початок, який було зроблено, і перший мільйон тонн нафти, який був прокачаний нафтопроводом "Одеса-Броди", – це старт великого проекту», - зазначив Президент.