У Києві почалися збори акціонерів «Укрнафти»

Сьогодні в Києві почалися чергові загальні збори акціонерів найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта".

Як передає кореспондент УНІАН, для участі у зборах акціонерів зареєструвалися акціонери і їх представники, які сукупно володіють 95% акцій компанії.

Акціонери планують розглянути питання переобрання голови правління компанії, а також реорганізації з ВАТ в публічне АТ, дематеріалізації акцій, вибору хранителя акцій і депозитарію, затвердження річного звіту, розподілу прибутку і затвердження термінів виплати дивідендів за 2009 рік.

Також до порядку денного включено ще ряд питань, зокрема, про затвердження звіту правління компанії, про результати фінансово-господарської діяльності компанії за 2009 рік, затвердження звітів наглядової ради і ревізійної комісії про проведену роботу за 2009 рік.

Усього до порядку денного зборів включено 20 питань.

Нагадаємо, 19 січня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ зажадав від профільного міністра кадрових рішень, зокрема - змінити керівництво "Укрнафти".

Після цього міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО повідомив про те, що найбільш ймовірним претендентом на пост голови ВАТ "Укрнафта" є британський менеджер.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об'єму видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2009 році "Укрнафта" скоротила чистий прибуток на 73,7% порівняно з 2008 роком - до 378,783 млн. грн.

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.