Акціонери «Укрнафти» перенесли питання про реорганізацію компанії в публічне АТ

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" перенесли питання про реорганізацію компанії з відкритого в публічне акціонерне товариство.

Про це УНІАН повідомив один з акціонерів компанії.

За його словами, це питання акціонери "Укрнафти" розглянуть на наступних зборах акціонерів, які призначені на 22 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходять чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта".

До порядку денного зборів включено 20 питань, у тому числі про реорганізацію з ВАТ в публічне АТ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобуику в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2009 році "Укрнафта" скоротила чистий прибуток на 73,7% порівняно з 2008 роком - до 378,783 млн. грн.

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.