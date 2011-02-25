“Укрнафта” скерує на виплату дивідендів 793 млн. грн. з прибутку за 2010 рік

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" вирішили надати на виплату дивідендів 793 млн. грн. з чистого прибутку компанії за 2010 рік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один з акціонерів компанії.

За його словами, інша частина чистого прибутку за 2010 рік - 1,852 млрд. грн. - буде спрямована на поповнення обігових коштів компанії. При цьому він додав, що виплата дивідендів розпочнеться з 1 березня 2011 року. Сума дивідендів на одну акцію складе 14,64 грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходять чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта".

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток в 7 разів порівнянл з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.