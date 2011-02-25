Головою правління “Укрнафти” призначено бельгійця Пітера Ванхеке

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" призначили головою правління Пітера ВАНХЕКЕ замість Олексія КУЩА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення акціонери прийняли сьогодні на своїх загальних зборах.

До цього призначення П.ВАНХЕКЕ займав пост генерального директора компанії Renaissance Capital Ukraine - компанії, що надає інвестиційно-банківські послуги і є відділенням "Ренесанс Груп".

П. ВАНХЕКЕ - бельгієць, доктор права, прийшов в Україну у 2008 році з Москви в якості голови інвестиційно-банківської групи. Професійну діяльність юриста розпочав у консалтингових структурах США і Західної Європи. Потім працював у фінансових установах Лондона, Франкфурта, Парижа і Москви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проходять чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Укрнафта".

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.