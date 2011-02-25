Ванхеке вважає пріоритетом підвищення ефективності «Укрнафти» і баланс між акціонерами

Голова правління найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ «Укрнафта» Пітер ВАНХЕКЕ вважає пріоритетами своєї діяльності підвищення ефективності компанії та знаходження балансу між акціонерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Зокрема, П.ВАНХЕКЕ виділив три основні пріоритети на посаді голови компанії: підвищення операційної ефективності – збільшення видобутку вуглеводнів; залучення інвестицій для збільшення ефективності діяльності компанії та прибутковості; знаходження балансу між усіма акціонерами компанії.

У свою чергу, як зазначив у ході брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, П.ВАНХЕКЕ має великий досвід роботи і «на нашу думку, здатний збільшити виробничі показники компанії, особливо, в умовах, коли різко збільшуються ціни на нафту». Також Ю.БОЙКО уточнив, що кандидатуру П.ВАНХЕКЕ запропонувало кадрове агентство, а потім її узгоджували всі акціонери компанії.

Крім того, міністр додав, що в правлінні «Укрнафти» «роль держави має бути збільшена». За його словами, впродовж двох тижнів буде ухвалено рішення щодо кадрових змін у правлінні «Укрнафти».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 лютого, на зборах акціонери призначили головою правління “Укрнафти” бельгійця Пітера ВАНХЕКЕ замість Олексія КУЩА.

ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти й газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».