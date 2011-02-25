За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1%

З 18 по 25 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,9-1,1% (у середньому на 1%).

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 18 по 25 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 1,1% - з 7,86 грн./літр до 7,95 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 1,1% - з 8,34 грн./літр до 8,43 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 0,9% - з 8,74 грн./літр до 8,82 грн./літр; дизельне пальне – збільшилися на 0,9% - з 8,16 грн./літр до 8,23 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.