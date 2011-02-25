Україну закликають приєднатися до міжнародної Ініціативи прозорості видобувних галузей

Україну закликають приєднатися до Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI).

Як заявив ZN.UA посол і голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе-Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, приєднання Києва до EITI стане важливим кроком на шляху інтеграції в європейський енергоринок.

«EITI підтримують десять країн ЄС, Єврокомісію і Європейський інвестиційний банк, оскільки вона є інструментом підтримки кращого управління і підзвітності через перевірку і повне обнародування платежів компаній та урядових надходжень від нафтогазового і гірничовидобувного секторів. У той же час, Ініціатива прозорості дає можливість створити взаємовигідні ситуації для забезпечення постачань сировини до Європи, і тому також підтримується в рамках сировинної ініціативи ЄС», - сказав посол.

За словами Ж.М.ТЕЙШЕЙРИ, «Україна є одним з ключових енергетичних партнерів ЄС, а з 1 січня 2011 року є повноправним членом Енергетичної співдружності. Це важливий крок до інтеграції України в європейський енергоринок. Одним із заходів, які ваша країна має здійснити в цьому контексті, є належний доступ до ринкової інформації».

За його словами, це одна з причин, чому ЄС повністю підтримує приєднання України до EITI. Друга полягає в тому, що доходи від видобутку корисних копалин — важливе джерело доходу багатьох держав, зокрема й України: „Видобуток нафти і газу також здійснює свій внесок в енергетичний баланс вашої країни. А посилення прозорості приведе до поліпшення системи управління державними фінансами, ухвалення зважених рішень і сприятиме економічному розвитку України і більшої підзвітності уряду“.

У свою чергу, посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР вважає, що майбутнє членство України в EITI має величезні потенційні переваги: «Наближення вашої країни до цілей і принципів цієї організації посилить прозорість і відвертість в енергетичному секторі і може стати важливим елементом відданості України задекларованим реформам енергосектору. Це також допоможе залучити значні міжнародні інвестиції в розвідку і видобуток і зменшити залежність України від імпорту дорогих енергоносіїв».

Крім представників Європи, за приєднання України до Ініціативи виступає і МВФ. Як заявив постійний представник фонду в Україні Макс АЛЬЄР, «МВФ не тільки підтримує участь країн в EITI, а й у кожному своєму звіті щодо дотримання Україною вимог меморандуму з МВФ обов`язково приділяє увагу діям нашої країни в частині впровадження Ініціативи прозорості».

Голова компанії Shell в Україні Патрік ван ДАЛІ вважає Ініціативу прозорості видобувних галузей дуже важливою як для країн, котрі до неї приєднуються, так і для компаній-інвесторів. На його думку, саме країни, а не компанії, такі як Shell, мають вирішувати, як використовувати ці доходи на користь суспільства.

«Проте, ми вважаємо, що все починається з відвертості таких компаній, як наша, в питанні кількості сплачених нами платежів і з відвертості уряду по відношенню до використання цих засобів. EITI — це механізм, котрий дає можливість робити це ефективно. І саме тому може принести численні вигоди Україні», — додав глава Shell в Україні.

Принциповим є те, що процес зацікавленості і приєднання до Ініціативи прозорості — виключно добровільна справа кожного уряду (країни). І саме уряд має оголосити про свій намір приєднатися до EITI.

Ініціативу прозорості видобувних галузей (ExtractiveIndustries Transparency Initiatives, EITI) підтримують 33 країни і понад 50 найбільших світових енергетичних компаній. Реалізація Ініціативи прозорості видобувних галузей вигідна будь-якій країні, оскільки надзвичайно підвищує рівень міжнародної довіри до неї, покращує довіру потенційних інвесторів, сприяє притоку інвестицій у видобувну і транспортну галузі країни, а також підвищує рівень енергетичної безпеки держави.

Ініціативу прозорості видобувних галузей український уряд офіційно підтримав ще 30 вересня 2009 року. Представники нинішнього уряду, насамперед, міністр Микола АЗАРОВ (у листопаді 2010 року), підтвердили готовність продовжити процес приєднання України до EITI. У січні 2011 року під час громадських слухань у Верховній Раді навіть обговорювали тему прозорості у сфері видобутки вуглеводнів, зокрема йшлося і про EITI. Проте далі за розмови і декларації справа EITI в Україні поки що не пішла, зазначає ZN.ua.