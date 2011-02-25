Ціна української нафти на торгах УМВБ зросла на 6%

Середньозважена ціна реалізації української нафти 25 лютого на аукціонних торгах №150 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) збільшилася на 5,9%, або 340 грн. за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, – до 6130 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошують, що на торгах було реалізовано 186,630 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд. 144 млн. 41,9 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна реалізації української нафти 20 січня на аукціонних торгах №149 на УМВБ збільшилася на 20,1%, або 970 грн. за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, – до 5790 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно зі ст. 3 Закони «Про Державний бюджет Україні на 2010 рік», стартова ціна української нафти, що реалізовується на аукціонах, і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення біржових торгів.