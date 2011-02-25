Росія збільшує мита на експорт нафти до 365 дол. за тонну

Експортне мито на нафту в РФ з 1 березня 2011 року зросте на 5,4%, або 18,4 долара – до 365 доларів за тонну з нинішніх 346,6 долара за тонну, а мито на льготовану нафту Східного Сибіру і Північного Каспію збільшиться до 150,4 долара за тонну з нинішніх 137,6 долара за тонну.

Відповідна постанова уряду РФ опублікована у п`ятницю в "Российской газете", передає РІА «Новости».

Документ передбачає зростання ставки вивізного митного збору на світлі нафтопродукти на 5,3% – до 244,6 долара за тонну проти діючих з 1 лютого ц.р. 232,2 долара за тонну і 170,4 долара за тонну темних нафтопродуктів (зростання на 5,3% порівняно з нинішньою ставкою в 161,8 долара за тонну).

Постанова набуває чинності з 1 березня 2011 року.

На експорт нафти на зріджені вуглеводневі гази діятиме мито у розмірі 150,2 долара за тонну проти нинішніх 198,8 долара за тонну (зниження на 48,6 долара, або 24,5%).

Раніше, у лютому, з пропозицією встановити такі ставки вивізних мит виступило Мінекономрозвитку.

Мита на експорт нафтопродуктів розраховувалися за новою методикою, яка була затверджена постановою уряду РФ наприкінці грудня 2010 року.

Експортні мита на нафту в РФ традиційно вищі, ніж на нафтопродукти. Розмір мит коректується щомісяця.

У 2011 році мито на світлі нафтопродукти становитиме 67% від мита на нафту, на темні – 46,7%, у 2012 році – відповідно 64% і 52,9% від мита на нафту.

Раніше керівник департаменту розвитку і регулювання зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку Віталій ГУДІН повідомляв, що РФ може у лютому ввести нові коефіцієнти для мит на експорт нафтопродуктів.

За даними міністерства, в 2011 і в 2012 роках планується поступове зближення коефіцієнтів з тим, щоб у 2013 році вийти на єдиний коефіцієнт – мито на нафтопродукти становитиме 60% від мита на нафту.