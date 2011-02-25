Білорусь підвищує ставки експортних мит нафтопродукти

Білорусь підвищить ставки експортних мит на нафту й нафтопродукти з 1 березня 2011 року.

Про це повідомили в апараті Ради міністрів Білорусії, передає РІА "Новости".

Уряд прийняв відповідну постанову в четвер.

Ставка вивізного митного збору на 1 тонну сирої нафти з 1 березня цього року становитиме 365 доларів, нафти з вмістом сірки - 150,4 долара.

На світлі нафтопродукти буде встановлено мито в розмірі 244,6 доларів за 1 тонну. Мито на темні нафтопродукти становитиме 170,4 долара, на пропан, бутани, етилен, пропілен, бутилен і бутадієн, інші скраплені гази - 150,2 долара, нафтовий вазелін, мінеральний віск і аналогічні продукти - 170,4 долара.

Крім того, ставка вивізного митного збору на 1 тонну нафтового коксу й бітуму, інших залишків від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід, також дорівнюватиме 170,4 долара, бензолу, толуолу, ксилолів - 244,6 доларів.

Згідно з підписаною на початку грудня білорусько-російською міжурядовою угодою, з початку 2011 року було скасовано мито на російську нафту для Білорусі в обмін на зарахування до бюджету РФ мит із нафтопродуктів, що експортувалися з Білорусі.

Угодою встановлено нові умови поставок нафти й нафтопродуктів до Білорусі, а також врегульовано питання стягнення й перерахування до бюджету Росії вивізних митних зборів при вивезенні з території Білорусі за межі Митного союзу нафти сирої та окремих товарів із вуглеводневої сировини.

Таким чином, введено новий механізм сплати й зарахування експортних мит. Він передбачає, що мито від експорту білоруської сирої нафти надходить до бюджету країни, а мито від експорту нафтопродуктів - до бюджету РФ.

Нагадаємо, Білорусь є великим постачальником нафтопродуктів в Україну. ТОВ «БНК-Україна», дочірня компанія ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (БНК), планує в 2011 році, в разі незмінності умов для бізнесу в Україні, поставити до країни близько 2 млн. тонн нафтопродуктів.