Озброєні супротивники Каддафі захопили центр нафтопереробної промисловості Лівії

Озброєні прихильники повалення режиму лідера Лівії Муамара КАДДАФІ в ході бою в неділю взяли під контроль велике місто Ез-Завія, розташоване на північному заході країни.

Як передає РІА Новости, війська, віддані М.КАДДАФІ, в ніч на неділю почали бої з силами повстанців в Ез-Завія, який є важливим центром нафтопереробної промисловості, загинули щонайменше 50 мирних жителів.

Вдень в центрі міста, де багато будинків зрешетили кулі, піднято прапор повстанців.

"Це наша революція", - скандували сотні людей.

Як повідомляв УНІАН, з 15 лютого в Лівії відбуваються масові акції протесту, учасники яких домагаються відставки М.КАДДАФІ, який править країною упродовж 42 років. Влада жорстко придушує антиурядові виступи. За час протистояння в Лівії загинули, за різними оцінками, від 600 до 2 тисяч осіб, близько 4 тисяч дістали поранення.

У п`ятницю на зустрічі з іноземною пресою син лівійського лідера Сейф Аль-Іслам КАДДАФІ назвав брехнею повідомлення інформаційних агентств про удари по маніфестантах з повітря і використання владою найманців. За його словами, бунтівники "хочуть ввести афганську модель до Лівії", і "не секрет, що "Аль-Каїда" виступила із заявою на підтримку цих груп опозиції".

У п`ятницю в центрі Тріполі на Зеленій площі перед своїми прихильниками виступив сам лівійський лідер. Він закликав громадян "захищати Лівію" і запевнив у "неминучості перемоги".

Народні заворушення останнім часом охопили низку країн Північної Африки і Близького Сходу, зокрема Туніс, Єгипет, Йемен, Бахрейн, Лівію та Оман.