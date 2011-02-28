Міністр закордонних справ Ірану: відносини з Україною знову розвиваються

Міністр закордонних справ Ісламської Республіки Іран Алі Акбар САЛЕХІ запевняє, що після перерви відносини між Україною та Іраном знову розвиваються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України у Тегерані.

«Був певний час, коли під тиском, можливо, Заходу Україна уповільнила відносини з Іраном або взагалі їх припинила. Проте зараз, на щастя, цієї проблеми більше не існує», – сказав А.САЛЕХІ.

Зокрема, міністр нагадав про домовленість між Україною та Іраном щодо поставки турбін для атомної станції у Бушері. «Спочатку було домовлено, що турбіни постачатиме Україна, але потім під тиском Заходу ваша країна, на жаль, відмовилась і цей проект перейняла Росія», – сказав він.

Голова зовнішньополітичного відомства Ірану висловив переконання у тому, що Україна та Іран можуть надавати взаємну допомогу. «Іран має енергетичні ресурси, а Україна – відповідні технології. Наші країни взаємодоповнюють одна одну», – зауважив А.САЛЕХІ.