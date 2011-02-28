«Газпром»: поставки газу до України в лютому на 1 млрд. куб. м перевищили контрактні зобов'язання

Поставки російського газу до України в лютому на 1 млрд. кубометрів газу перевищили контрактні зобов`язання.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками сьогоднішньої робочої зустрічі в Москві голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА. У зустрічі також взяв участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«Сторони обговорили питання, пов`язані з подальшим зміцненням стратегічної співпраці Росії й України в газовій сфері. Також йшлося про поточні поставки газу до України. Було відзначено, що, за оперативними даними, «Газпром» на прохання НАК «Нафтогаз України» поставив у лютому приблизно на 1 мільярд кубометрів газу більше, ніж передбачено контрактом», - говориться в повідомленні.

На зустрічі було розглянуто план заходів щодо реалізації Меморандуму між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого на прес-конференції в Москві О.МІЛЛЕР повідомив, що у зв`язку з холодами ВАТ «Газпром» поставляє газ до України понад передбачені контрактом обсяги.

«Ми в повному обсягу задовольняємо об`єми поставок газу до Європи за тими заявками, які ми щодоби одержуємо. Зараз і в Україні достатньо холодно, і ми поставляємо навіть додаткові обсяги понад контракт», – сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. Законтрактований НАК "Нафтогаз України" обсяг російського газу на 2011 рік – 40 млрд. куб. м.