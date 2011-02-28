НКРЕ переглянула прогнозну гуртову ціну на березень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) скоригувала показник прогнозної оптової ціни на березень, підвищивши її на 4% – до 561,9 грн. за МВт/год. проти 545,7 грн. за МВт/год., передбачених колишньою постановою регулятора.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ з посиланням на постанову комісії №262 від 23 лютого ц.р.

Вказаною постановою регулятор відмінив свою колишню постанову №259 від 22 лютого ц.р.

Таким чином, з початку року прогнозна оптова ціна виросла на 6,6% – з 527,12 грн. за МВт/год., встановлених для січня, до 561,9 грн. за МВт/год. для березня.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ прогнозує, що в 2011 році прогнозна оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні виросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної оптової ціни виріс на 13,8% – з 441,4 грн., встановлених для січня, до 502,5 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни виріс на 8,7% – з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році виросла на 46,3% – з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію виросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році виросла на 16,05% – із 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год. (без ПДВ).