НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію на 2,4%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на березень 2011 року на 2,4% порівняно зі встановленими для січня п.р.

Про це УНІАН повідомили у комісії з посиланням на постанову регулятора № 288 від 24 лютого п.р.

Зокрема, тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 березня зростуть на 2,35% – до 61,76 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 2,39%, до 77,44 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Таким чином, у першому кварталі 2011 року роздрібний тариф для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій зріс на 11,7% на першому класі і на 12,8% – на другому класі.

При цьому рівень прогнозної оптової ціни з початку року зріс на 11,8% порівняно зі встановленими для грудня 2010 року – до 561,9 грн. за МВт/год.