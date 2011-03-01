Бойко: в Україні до середини 2012 року оцінять потенційні запаси сланцевого газу

Україна планує до середини 2012 року оцінити потенційні запаси сланцевого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні у Києві.

«Я думаю, що до середини наступного року ми знатимемо і розумітимемо, про які обсяги ми говоримо», - сказав він.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що експерти зі США вважають, що ситуація зі сланцевим газом в Україні ще більш приваблива, ніж у США, «але реальна ситуація буде ясна до середини 2012 року».

Також міністр нагадав, що Україна зараз активно веде переговори з провідними світовими енергетичним компаніями, які мають досвід розробки родовищ і видобування сланцевого газу.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається зі сланцю - поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, переважно, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти у Європу, змінивши баланс сил у її відносинах з Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші у Європі запаси сланцевого газу.

За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.