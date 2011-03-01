"Енергоатом" має намір у травні залучити від Сбербанку Росії кредит на 4 млрд. дол.

НАЕК «Енергоатом» має намір у травні 2011 року залучити від Сбербанку Росії (РФ) кредит у розмірі 4 млрд. дол. для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні у Києві.

«У травні підпишемо кредитний договір зі Сбербанком Росії на 4 мільярди доларів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше ВАТ «Сбербанк Росії» висловило готовність надати НАЕК «Енергоатом» кредит у розмірі 1 млрд. дол. на проведення підготовчих і першочергових робіт з добудови енергоблоків №3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Кредитний комітет «Сбербанку Росії» планував 27 грудня 2010 року обговорити виділення кредиту «Енергоатому» в обсязі 1 млрд. дол., проте відклав його через невирішеність питання про держгарантії, а також відсутність на той момент схвалення добудови блоків з боку Верховної Ради України.

10 лютого ц.р. президент «Енергоатому» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ повідомив, що НАЕК «Енергоатом» сподівається найближчим часом врегулювати питання, пов`язані із залученням 1 млрд. дол. від Сбербанку Росії.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт», яка представила проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС у Росії. Кредит необхідний для фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, а також на закупівлю устаткування з тривалим циклом виготовлення в рамках добудови ХАЕС.