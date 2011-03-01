Україна протягом трьох років завершить приватизацію держшахт

Україна планує протягом трьох років завершити приватизацію державних шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, виступаючи на другій щорічній конференції «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«Процес приватизації займе три роки», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що «ми використовуємо досвід Польщі та Росії, й повинні виробити найбільш ефективний механізм, який дозволить нам добитися більшої незалежності від експортних поставок енергоносіїв».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціювало виставлення в 2011 році на приватизацію всіх державних вугледобувних підприємств.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір тримати під особистим контролем процес приватизації шахт із метою захисту інтересів трудових колективів.

28 серпня 2010 року він заявив, що на сьогоднішній день у програмі приватизації державних шахт опрацьовано 63 перспективних інвестиційних проекти, в рамках яких упродовж 5 років у розвиток вугільної промисловості має бути інвестовано близько 50 млрд. грн.