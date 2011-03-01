«Нафтогаз» вже повернув «РосУкрЕнерго» близько 7 млрд. куб. м газу

НАК «Нафтогаз України» повернула компанії «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) близько 7 млрд. куб. м газу з 12,1 млрд. куб. м, які повинна повернути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у ході другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» сьогодні у Києві.

«Вже повернули близько 7 млрд. куб. м газу», - сказав він.

При цьому Є.БАКУЛІН додав, «ні на внутрішніх споживачів, ні на транзит це не впливає».

За його словами, графік повернення газу «РосУкрЕнерго» залежатиме від погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» має намір завершити повернення 12,1 млрд. кубометрів газу компанії RosUkrEnergo AG до кінця другого кварталу 2011 року.

Зокрема, згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу природного газу на 2011 рік, у першому кварталі «Нафтогаз» має намір повернути 9,113 млрд. куб. м газу, а у другому кварталі – 2,2 млрд. куб. м.

У грудні 2010 року НАК «Нафтогаз України» вже повернула RosUkrEnergo 0,784 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2010 року «Нафтогаз України», RosUkrEnergo і «Газпром» заявили про повне врегулювання спору з повернення українським холдингом 12,1 млрд. куб. м газу.

Згідно з досягнутими домовленостям, на виконання рішення Арбітражного інституту торгової палати в Стокгольмі «Нафтогаз» поверне RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасить 1,7 млрд. дол. заборгованості перед «Нафтогазом» і 810 млн. дол. перед групою компаній «Газпром». Усі суди, зокрема Верховний Суд України, підтвердили це зобов`язання.

За словами співвласника RosUkrEnergo Дмитра ФІРТАША, швейцарська компанія перерахувала НАК «Нафтогаз України» 1,7 млрд. дол. боргу, переуступленого українському держхолдингу російським «Газпромом» у 2009 році. За його словами, НАК також одержала 450 млн. дол. за послуги з транзиту і зберігання газу RosUkrEnergo.