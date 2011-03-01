Клюєв: великі міжнародні інвестори зацікавлені у видобутку нафти й газу в Україні

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ відзначає зацікавленість інвесторів у розвитку видобутку нафти й газу в Україні.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр» від 1 березня №38.

«Зроблено реальні кроки з диверсифікації забезпечення країни енергоносіями, збільшення власного рівня видобутку нафти й газу. Як ви знаєте, це дуже складний процес, проте вже почалася реалізація конкретних проектів. Більшість великих міжнародних компаній заявили про готовність інвестувати в розвиток наших родовищ, і з ними ведеться активна робота», - сказав перший віце-прем`єр-міністр.

Він нагадав, що уряд почав модернізацію вітчизняної енергетики. Зокрема, це реконструкція понад 20 блоків ТЕЦ, добудова нових блоків АЕС, будівництво заводу з виробництва власного ядерного палива, добудова 1-ї черги Дністровської ГАЕС і реконструкція 70 агрегатів на дев`яти ГЕС.

«Серед пріоритетів також - розвиток відновлювальних джерел енергії. В цій сфері ми поставили перед собою завдання, які практично співпадають із цілями Євросоюзу», - зазначив А.КЛЮЄВ.