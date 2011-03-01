У Тернопільській області пальне за тиждень подорожчало на 5-8 коп.

У Тернопільській області пальне минулого тижня подорожчало на 5-8 коп.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області, дизельне пальне подорожчало на 0,6% - з 8,21 до 8,27 грн./л, бензин марки А76 – на 0,8% (з 7,86 до 7,92 грн./л), бензин марки А92 – на 0,8% (з 8,37 до 8,45 грн./л), бензин А95 – на 0,7% (з 8,75 до 8,81 грн./л).

Загалом, роздрібні ціни на дизпальне складають в області 8-8,6 грн./л, на бензин А76/80 – 7,7-8,3 грн./л, на А92 – 8,2-8,8 грн./л, на бензин А95 – 8,6-9,2 грн./л.