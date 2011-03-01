Лисичанський НПЗ планує у 2012 р. перейти на виробництво бензину Євро-5

Лисичанський НПЗ (ПАТ "ЛІНІК", Луганська обл.) планує у 2012 році перейти на виробництво бензину стандарту Євро-5.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний керуючий директор ТОВ "ТНК-ВР Коммерс" Дідьє КАЗИМИРО під час 2-ої щорічної конференції "Український енергетичний форум" сьогодні в Києві.

За його словами, при створенні рівних умов роботи для внутрішніх і зовнішніх гравців ТНК-ВР готова збільшити інвестиції в розвиток Лисичанського НПЗ.

При цьому він зазначив, що субсидування НПЗ Митного союзу зумовило збиткову роботу українських нафтопереробних заводів і поставило їх на межу виживання.

"Українські НПЗ сьогодні мають негативну маржу на рівні 2,5 доларів на баррель, тоді як, приміром у білоруських заводів цей показник складає плюс 16 доларів на баррель. Це, до слова кажучи, у п`ятнадцять разів краще за результати, які демонструють високотехнологічні європейські підприємства. Зрозуміло, що така перевага досягнута неринковим чином. Якби ті ж білоруські заводи отримували російську нафту на загальних підставах, то їх маржа була б негативною - мінус 1,9 долара на баррель", - сказав він.

Топ-менеджер сказав, що виправити ситуацію могло б застосування компенсаційних механізмів (мита, квоти і так далі) проти нафтопродуктів, що мають субсидіарні переваги, що є загальносвітовою практикою.

У цьому випадку ТНК-ВР інтенсифікувала б вкладення коштів у модернізацію заводу з тим, щоб впродовж найближчих місяців повністю перейти на нафтопродукти якості Євро-4, а в 2012 році вийти на рівень Євро-5.

"Відродження української нафтопереробної галузі дозволить стабілізувати цінову ситуацію на ринку, збільшивши частку української і європейської продукції. Інакше, країна втратить галузь, мільярди прямих іноземних інвестицій і стане повністю залежною від постачань палива з-за кордону, що посилить енергетичну залежність України", - сказав Д.КАЗИМИРО.

Як повідомляли, з 2005 року нафтопереробні заводи Росії, Білорусі і Казахстану нарощують свою присутність на українському ринку за рахунок доступу до дешевшої сировини. Сьогодні 70% імпортних постачань припадає на заводи країн-учасниць Митного союзу. У березні 2011 року експортне мито на російську нафту складало 365 дол. за тонну, світлі нафтопродукти - 244,6 дол., темні - 170,4 дол. за тонну. Відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору, усі НПЗ країн-учасниць Митного союзу з початку 2011 року виявляються в умовах російських, тобто отримують нафту без мит. Українським НПЗ сировина дістається з повним об`ємом мита, тому вони не можуть на рівних конкурувати з виробниками імпортних палив.

Довідка УНІАН. ТНК-ВР - міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за об`ємами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму "Альфа, Аксесс/Ренова" (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлені такими ключовими підприємствами: ТОВ "ТНК-ВР Коммерс" – керівний центр, гуртова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; СП ТОВ "Кершер" - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу власних автозаправних станцій, управління АЗС; ПАТ "ЛІНІК" (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів.