Shell розраховує на оголошення Україною конкурсу з укладення УРП по Юзівській площі до літа

Компанія Shell Ukraine Exploration&Production (м. Київ) розраховує, що до червня 2011 року Україна оголосить конкурс із укладення угоди про розподіл продукції (УРП) по Юзівській газовій площі (Донецька і Харківська області).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанії Патрік Ван ДАЛЕ в ході Українського енергетичного форуму, організованого Інститутом Адама Смітта.

«Ми вважаємо, що буде добре, якщо такий конкурс буде оголошено до літа 2011 року», - сказав він.

П.Ван ДАЛЕ також відзначив необхідність вдосконалення українського законодавства щодо укладення УРП.

Нагадаємо, раніше Міжвідомча комісія з організації укладення й виконання угод про розподіл продукції (УРП) включила Юзівську площу до переліку родовищ, які можуть надаватися в користування на умовах, визначених УРП.

Як повідомлялося, 2 серпня 2007 року дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» і компанія Shell Ukraine Exploration&Production затвердили перший етап робочої програми про початок спільної розробки Донецько-Дніпровської западини.

Згідно із затвердженою програмою, основний обсяг робіт здійснюватиметься на найбільш перспективних структурах Донецько-Дніпровської западини: Шебелинській та Західно-Шебелинській (Харківська обл.) ліцензійних ділянках, прогнозні ресурси яких становлять понад 400 млрд. куб. м.

Дніпровсько-Донецька западина забезпечує понад 80% усього видобутку вуглеводнів в Україні.