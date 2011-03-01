ТНК-ВР може зупинити Лисичанський НПЗ після 15 березня

Москва. Російсько-британська компанія ТНК-ВР може прийняти рішення про зупинення Лисичанського нафтопереробного заводу в Україні після 15 березня.

Про це повідомив журналістам заступник головного директора керуючої компанії Максим БАРСЬКИЙ, передає РІА «Новости».

Він пояснив, що до 15 березня рішення не буде, оскільки триватиме антидемпінгове розслідування. У вівторок виконавчий директор компанії Герман ХАН планує зустрітися з керівництвом України для обговорення ситуації.

«Якщо не буде прийняте рішення про імпортні мита, у нас не буде можливості конкурувати», – сказав М.БАРСКИЙ.

Нагадаємо, раніше компанія прийняла рішення про можливе закриття Лисичанського НПЗ в першому кварталі.

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів, ЗАТ «ЛиНІК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво продукції, СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу АЗС.

ТНК-ВР, створена в 2003 році, є третьою в Росії компанією за обсягами видобутку нафти і входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній світу. Видобувні активи компанії розташовані в Західному і Східному Сибіру, а також Волго-Уральському регіоні. ТНК-BP належать п`ять нафтопереробних заводів у Росії та Україні і роздрібна мережа із 1400 автозаправних комплексів, які працюють під брендами BP і ТНК.

Російському консорціуму AAR і британській ВР належить по 50% у ТНК-ВР. Частки в AAR розподіляються таким чином: 25% – "Альфа-Групп" Михайла ФРІДМАНА, по 12,5% – "Ренове" Віктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА і Access Industries Леонарда БЛАВАТНИКА.