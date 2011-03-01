Експерти: події в Лівії можуть призвести до підвищення ціни газу й бензину в Україні

Експерти вважають, що події в Лівії можуть призвести до підвищення ціни газу й бензину в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції в Києві експерт із енергетичних питань Центру Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив, що якщо світова ціна на нафту в результаті лівійських подій підніметься до 100-110 доларів за барель на тривалий час, то ціна газу для України, яка розраховується з урахуванням ціни нафти, може зрости до 300 доларів за тисячу кубометрів.

«Якщо ціни (на нафту – УНІАН) збережуться на рівні 100-110 доларів протягом тривалого часу, а це цілком імовірно, тобто вірогідність того, що вже в третьому кварталі вартість природного газу для України підніметься до 290 доларів за тисячу кубометрів, а в четвертому може досягти або навіть перевищити 300 доларів. Це, безумовно, для України серйозна загроза», - зазначив експерт.

У свою чергу голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій БОРОВИК не виключає, що ситуацією в Лівії можуть скористатися нафтотрейдери в Україні й підняти вартість бензину на 10-15%.

«На сьогоднішній день можна спрогнозувати орієнтовне підвищення на 10-15% по 95-му бензину – до близько 10 гривень за літр. Це буде не прямий наслідок, а більше дії нафтотрейдерів», - зазначив експерт.

Нагадаємо, що в Лівії тривають масові акції протесту проти режиму Муаммара КАДДАФІ, що супроводжуються зіткненнями з правоохоронними силами й кровопролиттям.

Як повідомляв УНІАН, із 21 по 28 лютого середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,8-2,9% (у середньому на 2,4%).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», із 21 по 28 лютого середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 2,8%, або 290 грн./тонна, – до 10490 грн./тонна;

на бензин А-92 – збільшилися на 1,8%, або 190 грн./тонна, – до 10600 грн./тонна;

на бензин А-95 – збільшилися на 2,2%, або 240 грн./тонна, – до 11310 грн./тонна;

на дизельне пальне – збільшилися на 2,9%, або 270 грн./тонна, – до 9530 грн./тонна.