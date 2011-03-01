«Нафтогаз» у лютому імпортував близько 6,3 млрд. куб. м російського газу

«Нафтогаз України» у лютому імпортував близько 6,3 млрд. куб. м російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН у ході другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» сьогодні у Києві.

При цьому він додав, що обсяг платежу за лютневі поставки становитиме близько 1,5 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ВАТ «Газпром», поставки російського газу в Україну в лютому ц.р. на 1 млрд. кубометрів перевищили контрактні зобов`язання. Поставки збільшені на прохання НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з холодами.