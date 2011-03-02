Ціни на нафту на NYMEX у вівторок різко зросли через безлади на Близькому Сході

Ф`ючерси на сиру нафту у вівторок різко зросли на фоні побоювань, що безлади на Близькому Сході розповсюджуються на найбільші нафтовидобувні країни, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 2,66 долара, або на 2,7%, до 99,63 долара за барель.

За підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent зросли на 3,62 долара до 115,42 долара за барель.

Нафтові ринки сфокусувалися на повідомленнях про зіткнення в Лівії, де опозиційні сили і війська, лояльні до Муаммара КАДДАФІ, продовжують битися за контроль над країною. Проте, зростанню американських ф`ючерсів на нафту до 100 доларів за барель сприяли побоювання, що безлади можуть розповсюдитися на багатші країни, які видобувають значну частку нафти в світі, такі як Іран і Саудівська Аравія.

Саудівська Аравія, найбільший член Організації країн-виробників нафти (ОПЕК), збільшила нафтовидобуток на 500 тис. барелів в день, щоб компенсувати скорочення видобутку в Лівії. Кувейт також дав зрозуміти, що може збільшити нафтовидобуток приблизно на 200 тис. барелів на день, якщо Лівія припинить постачання.

Зараз ринок добре насичений, особливо в США, де в середу вийдуть щотижневі дані, які, як очікується, покажуть збільшення запасів сирої нафти.

Проте, подальші перебої з нафтовидобутком на Близькому Сході, особливо в країнах, що є великими експортерами, можуть виявитися більшими за ті, з якими Саудівська Аравія здатна впоратися впродовж тривалого періоду часу. У такому разі країнам-імпортерам нафти, ймовірно, доведеться використовувати свої стратегічні запаси.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB зросли на 9,07 цента, або на 3,1%, до 2,9834 долара за галон. Котирування квітневих ф`ючерсів на топковий мазут за підсумками торгів зросли на 8,46 цента до 2,9834 долара за галон, найвищого рівня закриття з вересня 2008 року.