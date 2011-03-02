Кабмін виключив 19 обленерго і 4 генкомпанії з переліку стратегічних підприємств

Кабінет Міністрів України виключив 20 енергопостачальних компаній (19 обленерго і АК «Київенерго»), а також енергогенеруючі компанії «Дніпроенерго», «Центренерго», «Західенерго» і «Донбасенерго» з переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Про це йдеться в постанові уряду від 23 лютого №162, розміщеній на урядовому порталі.

Своїм рішенням Кабмін вніс відповідні зміни до постанов №1734 від 23 грудня 2004 року і №999 від 3 листопада 2010 року.

Згідно з документом, зокрема, Кабмін виключив зі списку стратегічних "Прикарпаттяобленерго", "Львівобленерго", "Одесаобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Чернігівобленерго", "Крименерго", "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "Дніпрообленерго", "Донецькобленерго", "Закарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Миколаїівобленерго", "Тернопільобленерго", "Харківобленерго", "Хмельницькобленерго", "Черкасиобленерго", "Чернівціобленерго".

Також з переліку стратегічних підприємств виключена АК «Київенерго», яка спеціалізується на генерації й постачанні електроенергії, а також наданні послуг теплопостачання в столиці України.

Уряд постановив, що плани розміщення акцій енергокомпаній та умови продажу державних пакетів акцій цих підприємств узгоджуються на рівні Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня міністр енергетики й вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив про приватизацію в 2011 році держпакетів 2 енергогенеруючих компаній і 5-6 обленерго.

За його словами, оголошення першого приватизаційного конкурсу слід очікувати в середині 2011 року.