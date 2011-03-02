Генкомпанії НАК «ЕКУ» скоротили виробництво електроенергії на 4%

Енергогенеруючі компанії і електростанції, державні пакети акцій яких передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», у січні-лютому поточного року скоротили виробництво електроенергії на 4,2%, або на 0,58 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 13,28 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК «ЕКУ».

Згідно з повідомленням, теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК "ЕКУ" за зазначений період п.р. виробили 9,66 млрд. кВт/год електроенергії (27% загальнодержавного виробництва), що на 5,7%, або на 0,58 млрд. кВт/год більше, ніж у січні-лютому 2010 року.

Скорочення виробництва електроенергії генкомпаніями в НАК «ЕКУ» пояснюють зростанням частки АЕС і приватної генкомпанії ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) у загальному обсязі виробництва – на 1,6% і 0,8% відповідно проти січня-лютого 2010 року, а також скороченням експорту до Східної Європи і Білорусі.

Теплоелектроцентралі у січні-лютому п.р. виробили 1,42 млрд. кВт/год електроенергії, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Гідроелектростанції з початку року виробили 2,19 млрд. кВт/год електроенергії, що на 1,9% менше, ніж за січень-лютий минулого року.

При цьому з початку року теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» відпущено 5,27 млн. Гкал теплової енергії, що на 0,45 млн. Гкал менше, ніж за аналогічний період 2010 року (5,72 млн. Гкал).

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія “Енергетична компанія України” утворена на виконання Указу Президента України у червні 2004 року. До статутного фонду компанії передано державні пакети акцій 43 електроенергетичних підприємств України. Зокрема, НАК «ЕКУ» передано пакети таких енергогенеруючих компаній: ВАТ “Дніпроенерго” (50% статутного фонду), “Донбасенерго” (85,77%), “Західенерго” (70,1%), ВАТ “Центренерго” (78,29%), "Київенерго" (50%+1), ВАТ “Укргідроенерго” (100%), “Миколаївська ТЕЦ” (100%).

Статутний фонд НАК "Енергетична компанія України" становить 9,83 млрд. грн. Державі належать 100% акцій «ЕКУ».