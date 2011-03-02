ЄБРР вважає за можливе щорічно інвестувати в нафтогазовий сектор України 500 млн. євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вважає за можливе щорічно інвестувати в український нафтогазовий сектор близько 500 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив управляючий директор з енергетики ЄБРР Ріккардо ПУЛІТІ в рамках 2-ї щорічної конференції Інституту Адама Сміта «Український енергетичний форум» сьогодні в Києві.

«Я виконав невеликі розрахунки і припускаю, що ми могли б профінансувати проекти в нафтогазовій галузі в обсягу 500 млн. дол.», - сказав Р.ПУЛІТІ.

За його словами, третина цієї суми має йти на входження ЄБРР в акціонерний капітал компаній, решта – на довгострокові кредити для компаній.

Окрім цього, Р.ПУЛІТІ повідомив, що ЄБРР зацікавлений також у співробітництві з експедиторськими і буровими компаніями.

Разом з тим, він відзначив, що для налагодження ефективних інвестицій необхідно проводити в Україні вдосконалення законодавчої бази.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ЄБРР скоротив обсяг інвестицій до України на 13%, порівняно з 2009 роком - до 1,3 млрд. дол. (952 млн. євро) в рамках 28 проектів. Сукупний обсяг діяльності ЄБРР, станом на 31 грудня 2010 року, становив більш як 6 млрд. євро, причому близько половини цих інвестицій була здійснена в останні три роки.

Довідка УНІАН. ЄБРР, власником якого є 61 держава і дві міжурядові організації, визначив своєю метою сприяння при переході від економік з центральним плануванням до ринкових економік у країнах регіону від Центральної Європи до Центральної Азії.