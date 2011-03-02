Vanco Prykerchenska планує почати розвідку на шельфі Чорного моря у першій половині 2011 р.

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планує почати розвідку на Прикерченській ділянці в українській частині шельфу Чорного моря у першій половині 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН у рамках 2-ої щорічної конференції Інституту Адама Сміта "Український енергетичний форум" сьогодні у Києві.

За його словами, сьогодні Україна відстає у плані виділення областей розвідки. "У Чорноморському регіоні основні роботи на шельфі проводять Туреччина і Румунія", - заявив він.

Крім того, Д.БАУН повідомив, що вартість розробки одного родовища може досягати 15 млрд. дол. "Це капіталомісткий бізнес, що вимагає серйозного фінансування. Потрібна політична воля українського уряду, інакше інвестори можуть піти на інші напрямки. Сьогодні ми бачимо, що Україна стала відкритіша для інвесторів", - додав він.

При цьому Д.БАУН зазначив, що українській галузі бракує інженерів і досвіду роботи на глибоководному шельфі. "Ми плануємо залучити українські інститути для обміну досвідом і технологіями", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska планують підписати у лютому поточного року.

Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду у тяжбі, пов'язаній з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розділ продукції (УРП), яка добуватиметься у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала усі права і обов'язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До теперішнього часу в Україні було укладено тільки одну угоду про розділ продукції.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори, метою яких є мирне врегулювання суперечки щодо Угоди про розділ продукції.