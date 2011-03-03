У Києві без тепла залишилися 12 багатоповерхівок, військове містечко та ряд адмінбудівель

У Солом’янському районі Києва через порив на теплопроводі без централізованого опалення та гарячої води залишилися 12 житлових багатоповерхових будинків, адміністративна будівля, військове містечко та будівлі на території полку патрульно-постової служби внутрішніх справ України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Порив у підземному залізобетонному колекторі на магістральному теплопроводі (діаметр 400 мм) стався вчора, 2 березня, о 18.30.

На місці події створено штаб з ліквідації аварії, підрозділом МНС організовано освітлення, розгорнуто пункт обігріву та харчування 2 аварійних бригад АТ „Київенерго”.

Станом на 7 год. 3 березня аварійно-відновні роботи продовжуються.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.