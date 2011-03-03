Ціни на нафту на NYMEX у середу закрилися вище 100 дол./бар.

Ф`ючерси на сиру нафту у середу закрилися вище 100 доларів за барель уперше за понад два роки. Підтримку цінам зробило наростаня озброєних зіткнень в Лівії і побоювання щодо перебоїв зі світовими постачаннями нафти, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 2,60 долара, або 2,6%, - до 102,23 долара за барель, найвищого рівня закриття з 26 вересня 2008 року.

За підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent виросли на 1,24 долара, або 1,1%, - до 116,66 долара за барель.

Ринок нафти зосередився на повідомленнях про важкі бойові зіткнення в Лівії у середу. Війська, лояльні до лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ, почали наступ на багату нафтою східну частину країни, проте зустріли запеклий опір сил опозиції. Згідно з повідомленнями, важкі бої йшли в місті Брега, де розташований нафтопереробний завод.

Крім того, зростанню цін на нафту в середу сприяли дані Міністерства енергетики США щодо запасів нафти і палива, які несподівано знизилися минулого тижня. Згідно з даними міністерства, запаси сирої нафти скоротилися на 400 тис. барелів. Аналітики чекали росту на 1 млн. барелів.

Запаси бензину скоротилися на 3,6 млн. барелів, а запаси дистилятів, що включають паливневий мазут і дизельне паливо, впали на 800 тис. барелів. Аналітики прогнозували ріст запасів бензину на 100 тис. барелів і скорочення запасу дистилятів на 1 млн. барелів.

Уряд також повідомив, що запаси нафти в Кушингу (штат Оклахома), куди надходить нафта, яка торгується на NYMEX, минулого тижня досягли рекордного максимуму, збільшившись на 1,1 млн. барелів - до рекордних 38,6 млн. барелів. В останні місяці високі запаси в Кушингу призводили до того, що легка малосірчиста нафта (чи West Texas Intermediate) торгувалася за ціною значно нижчою, ніж нафта марки Brent.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB виросли на 4,61 цента, або 1,6%, - до 3,0295 долара за галон. Котирування квітневих ф`ючерсів на паливневий мазут за підсумками торгів виросли на 3,42 цента, або 1,1%, - до 3,0577 долара за галон.