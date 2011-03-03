ГоловКРУ виявило на "Дніпроенерго" фінансові порушення на понад 60 млн. грн.

Фахівці Головного управління Контрольно-ревізійного управління у Запорізькій області під час планової перевірки державних закупівель у ВАТ "Дніпроенерго" виявили численні порушення вимог законодавства про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти на загальну суму понад 60 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КРУ в Запорізькій області.

Зокрема, порушення вимог законодавства про держзакупівлі ВАТ "Дніпроенерго" у розкритті тендерних пропозицій учасників торгів, відповідності тендерних пропозицій до вимог тендерної документації, встановлені при проведені 4 процедур закупівель, що надалі призвело до неправомірного обрання переможців торгів, з якими "Дніпроенерго" уклало угоди про закупівлю на загальну суму понад 62 млн. грн.

Перевірка ГоловКРУ також виявила, що впродовж липня-грудня 2009 року у результаті ділення предмета закупівлі на частини, без застосування передбачених законодавством процедур закупівель, підприємство уклало 22 договори з контрагентами на загальну суму 1 669 094,37 грн. При цьому, констатують у КРУ в Запорізькій області, "на момент підписання акту за вказаними договорами фактично було сплачено коштів на загальну суму 1 765 702,06 грн.

І це далеко не єдиний факт оплати ВАТ "Дніпроенерго" сум, які перевищують договірні.

Перевірка встановила, що у лютому-травні 2010 року ВАТ "Дніпроенерго" за 6 договорами сплатило суму, яка перевищила договірні ціни в цілому на 450 804,47 грн. Також виявлено, що фахівці "Дніпроенерго" уклали 4 договори на закупівлю сталевих труб, за якими фактично сплачено державних коштів понад вартість, вказану у договорах, на загальну суму майже 310 тис. грн.., повідомили у прес-службі КРУ в Запорізькій області, зазначивши, що перевіркою також виявлений цілий ряд інших порушень вимог законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Матеріали перевірки скеровано в прокуратуру області, про її результати також повідомили УСБУ в Запорізькій області. Вирішується питання про порушення щодо виявлених моментів кримінальних справ.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входить Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50%+1 акція генкомпанії, ТОВ "ДТЕК" - 47,46% акцій.

"Дніпроенерго" завершило 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії у 2009 році складав 236,049 млн. грн.