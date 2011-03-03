Міненерговугілля не виключає можливості експорту електроенергії до Європи з ХАЕС

У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України не виключають можливості синхронізації одного з блоків Хмельницької АЕС (Х3/Х4), що будуються, з ENTSO-E (європейською енергосистемою).

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи у ході українського енергетичного форуму, заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Микита КОНСТАНТИНОВ.

За його словами, на даний час "Укренерго" лише опрацьовує можливу базову схему видачі потужності для нових енергоблоків, один із варіантів якої теоретично передбачає орієнтацію одного з блоків на експортні поставки електроенергії в європейському напрямі.

“Один із можливих варіантів схеми видачі потужності передбачає теоретичне орієнтування одного з блоків на синхронний режим з ENTSO-E», - сказав заступник міністра, зазначивши при цьому, що відповідь про доцільність такої роботи може бути дана тільки за підсумками остаточної розробки схеми видачі потужності.

Водночас, у бесіді з журналістами М.КОНСТАНТИНОВ зазначив, що як базовий розглядається варіант включення нових блоків у систему так званого Південного енергетичного півкільця 750 кВ, яке з`єднає Рівненську і Хмельницьку АЕС, Дністровську ГАЕС із Запорізькою АЕС.