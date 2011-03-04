Кабмін виділив 27 млн. грн. для лабораторій з контролю якості нафтопродуктів

Кабінет Міністрів України виділив 27 млн. грн. з державного бюджету для забезпечення функціонування лабораторій з контролю якості і безпеки нафтопродуктів.

Про це сказано у постанові Кабміну №190 від 2 березня, оприлюдненій на урядовому порталі.

Згідно з документом, кошти призначені для закупівлі і переобладнання транспортних засобів під лабораторії; придбання засобів вимірювальної техніки і випробувального устаткування, необхідних для оснащення лабораторій; проведення атестації лабораторій; придбання хімічних, витратних, паливно-мастильних та інших матеріалів, необхідних для функціонування лабораторій; проведення сервісного обслуговування, модернізації і ремонту лабораторій.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2011 року за підсумками наради щодо цінової ситуації на ринках продовольства і нафтопродуктів перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ дав доручення Державній службі технічного регулювання здійснити закупівлю 9 мобільних лабораторій для експрес-аналізу якості нафтопродуктів.

Закупівля лабораторій є одним із заходів з забезпечення ресурсного наповнення ринку якісними нафтопродуктами, ініційованих урядом.

Нагадаємо, за оцінками учасників ринку і експертів, від 20% до 40% усіх нафтопродуктів, що реалізовують на вітчизняних АЗС, - фальсифікат.

Протягом останніх років Державна служба технічного регулювання (раніше - Держспоживстандарт) практично не провела перевірок якості нафтопродуктів на АЗС, зважаючи на відсутність необхідного фінансування і технічних можливостей.