"Кримсода" та "Кримський титан" - лауреати конкурсу "Гордість нації" за успіхи в енергозбереженні

Підприємства Group DF "Кримський содовий завод" і "Кримський ТИТАН", стали лауреатами національного конкурсу Українського союзу промисловців і підприємців у номінації "Гордість нації" за значні успіхи у впровадженні енергозбережних технологій. Про це УНІАН повідомили в Group DF.

"Пріоритетом інвестиційної політики Group DF є зниження енерговитрат підприємств і значне зменшення впливу виробництва на природне довкілля. Для реалізації цих завдань проводиться комплексне оновлення виробничих потужностей. З 2005 року в модернізацію і ремонт устаткування "Кримського содового заводу" і "Кримського Титану" було інвестовано більше 1,6 мільярдів гривен" - сказав Керуючий директор Групи компаній Group DF Роберт Шетлер-Джонс.

На підприємствах впровадили практику проведення енергоаудиту, за результатами якого вживають заходи для скорочення витрат енергії для виробництва продукції. Так, у 2004 році на "Кримському Титані" була запущена екологічно безпечна установка, що перетворює енергію гарячої водяної пари в електроенергію, на 20 % забезпечуючи потреби заводу.

Роком пізніше ввели в дію новий газокомпресорний цех, який дозволив скоротити щорічне споживання електроенергії на 17 млн. кВт*год., чого досить для забезпечення життєдіяльності міста чисельністю близько 20 тисяч осіб. У 2008 році цеху "Кримського Титану" модернізували і це дало можливість знизити споживання природного газу більш ніж у два рази.

На "Кримському содовому заводі" у 2008 році так само був встановлений парогенератор, що дозволяє забезпечити потреби підприємства в електроенергії на 30%.

У рамках інвестиційних програм на підприємствах постійно удосконалюють системи фільтрації і очищення сторонніх продуктів роботи виробництва. Ступінь очищення газів на обох підприємствах за останні шість років був доведений до 98-99%, а питомий викид в атмосферу за останні роки був скорочений більш ніж на 30%.