Ціни на нафту дещо знизилися на тлі можливого розв’язання кризи у Лівії

Ф`ючерси на сиру нафту трохи знизилися у четвер, але залишилися вище 100 доларів за барель, після повідомлень про ймовірне вирішення конфлікту в Лівії, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 32 центи, або 0,3%, - до 101,91 долара за барель.

За підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent впали на 1,53 долара, або 1,3%, - до 114,82 долара за барель.

Ціни на нафту знизилися після того, як телеканал "Аль-Джазіра" повідомив, що лівійський лідер Муаммар КАДДАФІ прийняв план створення міжнародної комісії для посередництва з групами повстанців. Проте незрозуміло, чи здійсниться цей план, запропонований президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ. Пізніше посланець Лівії у США сказав, що опозиція відкине пропозицію У.ЧАВЕСА, про що повідомив американський сенатор.

Зниження цін на нафту у четвер підкреслює, наскільки близько ціни відстежують події у Лівії.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у четвер повідомило, що зіткнення в Лівії починають впливати на постачання нафти в Європу, яка є основним споживачем лівійської нафти.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB впали на 0,33 цента, або 0,1%, - до 3,0262 долара за галон. Котирування квітневих ф`ючерсів на паливневий мазут за підсумками торгів знизилися на 0,84 цента, або 0,3%, - до 3,0493 долара за галон.