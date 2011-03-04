«Нафтогаз» повністю розрахувався з «Газпромом» за лютневий газ

НАК "Нафтогаз України" повністю розрахувалася з ВАТ "Газпром" за поставлений у лютому російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні сказано, що, зокрема, "Нафтогаз" перерахував "Газпрому" понад 1,6 млрд. дол. за імпортований у лютому 2011 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії у першому кварталі 2011 року складає близько 264 дол. за 1 тис. куб. м.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, ціна природного газу для компанії у четвертому кварталі 2010 року складала близько 253 дол. за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, НАК "Нафтогаз України" зобов'язана щомісячно надавати ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 чисел місяця, що йде за постачаннями. При першій же неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.