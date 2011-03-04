Ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень виросли на 4,2% - експерти

З 25 лютого по 4 березня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 3,9-4,4% (у середньому на 4,2%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 25 лютого по 4 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збільшилися на 4,3%, з 7,95 до 8,29 грн./л; на бензин А-92 - збільшилися на 4%, з 8,43 до 8,77 грн./л; на бензин А-95 - збільшилися на 3,9%, з 8,82 до 9,16 грн./л; на дизельне паливо - збільшилися на 4,4%, з 8,23 до 8,59 грн./л.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.