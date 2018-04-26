Чи "відкусить" Westinghouse 20% українського ринку ядерного палива у російського "ТВЕЛ"?

Україна залишається найбільшим зарубіжним ринком збуту російського ядерного палива. Але у 2011 році міжнародна компанія Westinghouse може "відвоювати" у російського "ТВЕЛ" до 20% постачань складок на українські АЕС і збільшити цю частку удвічі найближчими роками. Наскільки надійні альтернативні складки, які можуть прийти на заміну російським "твелам"?

Інтерв`ю голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олени Миколайчук агентству УНІАН

Питання: Олено Анатоліївно, цього року Україна уперше може почати масове використання американського ядерного палива як альтернативу російському. На Південно-українській АЕС /ПУАЕС/ 18 лютого почався ремонт, під час якого планується завантажити першу комерційну партію з 42-двох складок Westinghouse. Наскільки надійне і безпечне це паливо?

Відповідь: Складки цього виробника проходять випробування на ПУАЕС декілька років. На першому етапі дослідної експлуатації касет ТВС-W з 2006 по 2010 рр, упродовж 4-х паливних кампаній, в активній зоні енергоблоку №3 випробовували шість тепловиділяючих складок /ТВС/, планово вивантажених у планово-запобіжний ремонт 2010 р.

У перші три роки претензій до цих шести касет не було. За результатами останнього року експлуатації у них виявлено ряд недоліків. На одній зборці виявлені сторонні предмети. Ще одна касета за результатами контролю герметичності оболонки визнана негерметичною з дефектом типу "газова нещільність". Це підтвердило правильність нашої позиції про поетапне ліцензування ТВС-W. Але зауваження не були критичними для ухвалення рішення про перехід у 2010 р. вже до дослідно-промислової експлуатації 42 складок, тобто до другого етапу перевірки палива Westinghouse.

Питання: Які підсумки першого року експлуатації цих 42 касет? Чи дала інспекція дозвіл на завантаження ще однієї партії з 42 складок на цей же блок у 2011 році?

Відповідь: Зазначу, що у березні 2010 року в активну зону реактора ВВЕР-1000 енергоблоку №3 ПУАЕС завантажені 42 вдосконалених касети типу ТВС-W2. Їх конструкція відрізняється від шести касет ТВС-W у частині кріплення тепловиділяючих елементів /твелів/, направляючих каналів для поглинаючих стержнів системи управління і захисту, дистанціонуючих грат. Це тільки перша повноцінна перевантажувальна партія ТВС Westinghouse. Нагадаю, що активна зона реакторної установки типу ВВЕР-1000 проекту В-320 складається з 163 ТВС, причому раз на рік міняється приблизно четверта їх частина.

Нині блок №3 експлуатується на номінальній потужності, планові терміни проведення чергового ремонту з частковим перевантаженням активної зони з 18 лютого 2011 по 17 квітня 2011 року.

Поки до 42 касет Westinghouse серйозних зауважень немає. Хоча після перших 50 діб роботи реактора мав місце так званий "спайк-ефект", тобто зростання активності теплоносія по реперних ізотопах йоду 1-го контура у п`ять разів (можлива причина - мікротріщини твелів - ред.). Остаточні результати першого року експлуатації будуть у березні 2011 р.

Тільки по комплексних результатах комісійного огляду, ревізії, контролю герметичності твелів "пенальным методом" (перестановка палива у спецпристрій - ред.) і випробувань складок Держінспекція ядерного регулювання прийматиме рішення як про можливість залишення 42 ТВС Westinghouse на другий рік експлуатації, так і про можливість підвантаження наступної партії з 42-х касет Westinghouse.

І така логічна послідовність жорстко дотримуватиметься аж до повного завантаження активної зони блоку №3 ПУАЕС 163 касетами Westinghouse, тобто упродовж чотирьох років, і за умови дотримання безпечної експлуатації реактора в кожній подальшій паливній кампанії.

Питання: "Енергоатом" заявляє, що Держінспекція по-різному ставилася до введення в промислову експлуатацію російського і американського ядерного палива. Чи можна тут говорити про якесь упереджене ставлення до Westinghouse?

Відповідь: Я думаю, що той, хто так заявляє, або лукавить, або не володіє інформацією. Відповідно до міжнародних стандартів МАГАТЕ і приведених до них норм і правил України у сфері використання ядерної енергії (цей процес ми завершили у 2008 р.), можливі два шляхи ліцензування будь-якого нового виду палива.

Перший шлях ліцензування - це "референтність", тобто наявність комплексного позитивного досвіду надійного застосування і безпечної експлуатації палива, устаткування, конструкції, технології на однотипній АЕСу цьому випадку на реакторній установці проекту ВВЕР-1000/В-320.

Доречно зауважити, в Україні саме таким шляхом було достроково ліцензовано у 2005 році нове паливо російського ВАТ "ТВЕЛ" типу ТВС-А, оскільки вже був його багаторічний позитивний досвід експлуатації на двох блоках типу ВВЕР-1000 Калининської АЕС в Росії. Конкретно - у 2004 році паливо ТВС-А переведене в промислову експлуатацію на Калининській АЕС в Росії /перша партія з 12 складок ТВС-А була завантажена у 1998 році, а в 2001 р. вже завантажили першу повноцінну перевантажувальну партію з 42-х касет/. Українському регулятору у 2005 році надали доступ до усієї референтної документації, так само були отримані відповіді на усі наші питання.

Питання: Можна було піти цим шляхом у випадку з американською розробкою?

Відповідь: Перший шлях ліцензування у цьому випадку був непридатний, оскільки паливо Westinghouse не мало референтного комплексного позитивного досвіду надійного застосування і безпечної експлуатації. Тому, з урахуванням недоліків, виявлених у шести ТВС-W першого покоління і досвіду АЕС "Темелін" (АЕС у Чехії, де були проблеми з американським паливом - ред.), Держінспекція змогла дати дозвіл тільки на початок дослідної експлуатації першої перевантажувальної партії палива Westinghouse ТВС-W2 нової конструкції в активній зоні блоку №3 ПУАЕС.

Таким чином, щодо палива Westinghouse для України зараз можливий тільки другий шлях ліцензування, а саме: проведення поетапного усеосяжного комплексу випробувань касет ТВС-W2 аж до повного завантаження реакторної установки блоку №3 ПУАЕС і підтвердження її безпечної експлуатації.

Саме такий порядок впровадження пілотної модифікації важливих для безпеки реактора систем передбачений нормативним документом, який ми випустили у 2005 році з урахуванням попереднього досвіду. Так у 1998-2002 рр. мали місце численні відмови нових видів палива виробництва ВАТ "ТВЕЛ", у тому числі типу ТВС-м /відмова оболонок на блоці №3 Рівненської АЕС - 1998 р/ і особливо касет типу У-ТВС /викривлення і скручування касет на блоці №3 Балаковської АЕС - 2002 р і блоці №3 Запорізької АЕС - 2003 р/.

Характерним чинником при провальній спробі впровадження паливних касет типу ТВС-W6 /США/, У-ТВС і ТВС-м /Росія/ було те, що їх масові відмови починали проявлятися тільки на 3-4 рік експлуатації, після комплектування більше половини активної зони. Саме тому зараз особливо важливо дочекатися повних чотирьох років роботи палива ТВС-W2.

Додатково скажу, що відповідно до засадничого документу, т.з. "Звіту щодо аналізу безпеки АЕС", активна зона реакторної установки віднесена до вищого, першого, класу безпеки, вимоги до її експлуатації жорсткі. Причому класифікатор трактує активну зону як єдиний елемент класу "1Н", тобто складовою частиною якого є повний набір зі 163 паливних складок. Тому питання про позитивне закінчення ліцензування палива Westinghouse для українських АЕС може постати не раніше 2014 р.

Саме використовуваний інспекцією підхід до порядку впровадження нових модифікацій палива будь-якого виробника чітко відповідає вимогам культури безпеки у сфері використання ядерної енергії. Зайва квапливість у впровадженні нових модифікацій палива може призвести до непоправних наслідків як з точки зору безпеки, так і з точки зору економіки.

Представники експлуатуючої організації НАЕК "Енергоатом", які несуть усю повноту відповідальності за забезпечення безпеки АЕС, повинні пам`ятати, що основна мета українських АЕС - безпечно виробляти електроенергію, а не "відважними кавалерійськими наскоками" експериментувати з новими типами палива на діючих ядерних установках.

Питання: На якій основі тоді український "Енергоатом" має намір завантажити у 2011 і 2012 рр. три партії американського палива на ПУАЕС і Запорізькій АЕС. Чи може Держінспекція заборонити їх використання?

Відповідь: Якщо до 42 касет типу ТВС-W2, які відпрацювали рік на ПУАЕС, не буде зауважень, то "Енергоатом" може ставити питання про можливість розширення дослідної експлуатації палива Westinghouse на однотипні блоки типу ВВЕР-1000/В-320 (до прикладу, на Запорізьку АЕС) на експлуатацію протягом одного року чи до отримання підтвердження можливості продовження безпечної експлуатації.

У такому разі для Держінспекції ядерного регулювання критерієм можливості ухвалення позитивного рішення стануть не питання паливовикористання, а досягнутий на конкретній реакторній установці конкретного блоку АЕС рівень безпеки. Враховуються і такі нюанси, як готовність систем внутрішньореакторного контролю і розрахунку змішаних активних зон, готовність систем контролю герметичності твелів, наявність стенду ремонту паливних складок і системи контролю геометричних розмірів внутрішньокорпусних облаштувань реактора і так далі.

Дозволити ж промислову експлуатацію палива, що передбачає повний 4-річний цикл експлуатації, на будь-якому з блоків АЕС України можливо тільки після отримання підтвердження про можливість безпечної експлуатації палива упродовж саме цього періоду, як було у випадку з ТВС-А.

- Дякую за інтерв’ю.

Розмовляв Віталій Матарикін (для УНІАН)