Москва. 24 банки виділили 2,5 млрд. євро для реалізації другої фази проекту «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Nord Stream».

«Фінансування проекту газопроводу «Північний потік» забезпечено в повному обсягу. Консорціум Nord Stream спільно з акціонерами ВАТ «Газпром», E.ON Ruhrgas AG, BASF/Wintershall GMBH, N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ сьогодні оголосив про успішне завершення залучення фінансування для другої фази проекту в обсягу 2,5 млрд. євро», - йдеться в повідомленні.

Управляючий директор Nord Stream Маттіас ВАРНІГ відзначив, що завершення другої фази фінансування проекту – це важливий крок для своєчасної реалізації Nord Stream.

«На даному етапі, коли ми майже завершили укладання першої нитки газопроводу і в травні плануємо почати будівництво другої, стало цілком очевидно, що кредитори вважають «Nord Stream» надійним проектом з міцною економічною основою», - сказав він.

За його словами, вже наприкінці цього року «Nord Stream» буде готовий поставляти газ до Європи.

Повідомляється, що 30% загальної вартості проекту «Nord Stream» забезпечують акціонери, надаючи інвестиції пропорційно їхнім долям в акціонерному капіталі компанії. Решта 70% - це зовнішнє фінансування, що залучається на банківському ринку проектного фінансування.

Зазначається, що укладання першої нитки газопроводу закінчиться в квітні 2011 року. Відразу після цього почнеться будівництво другої нитки, яке буде завершено в квітні 2012 року.

Довідка УНІАН. «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, створене з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а частки N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ становлять по 9%.