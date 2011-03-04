Фірташ: для оцінки вартості «Нафтогазу України», на IPO потрібно вивести 20-25% його акцій

Співвласник RosUkrEnergo Дмитро ФІРТАШ переконаний, що оцінити вартість НАК «Нафтогаз України» можна тільки за допомогою проведення IPO (первинне публічне розміщення акцій). Таку думку Д.Фірташ висловив в своєму інтерв`ю французькому виданню La Politique Internationale, відповідаючи на питання про перспективи створення газового консорціуму за участю російського, українського і європейського капіталу.

На думку Д.Фірташа, створення газового консорціуму нічого не дасть Україні. «Перше. Українська газотранспортна система в кращому стані, ніж російська. Друге. Цей проект передбачає об`єднання «Газпрому» з «Нафтогазом». Але це передбачуване «злиття» насправді буде просто поглинанням «Нафтогазу» «Газпромом. Моя думка, - і я переконую в цьому і уряд, і Президента, - що НАК «Нафтогаз» треба виводити на фондовий ринок. Тільки так ми знатимемо, скільки він коштує», - підкреслив бізнесмен.

Він вважає, що на фондовому ринку може бути реалізовано 20-25% акцій «Нафтогазу», що принесе Україні близько 20 млрд. дол. інвестицій. «Європейці братимуть участь в цьому процесі. І тоді наше державне підприємство не поглинатиметься, на відміну від запропонованого «Газпромом» варіанту. Україна стане важливим і незалежним гравцем на світовій сцені. Ми не повинні ставати п`ятдесят п`ятим штатом Америки або тим більше губернією Російської Федерації», - сказав Д.Фірташ.

Кажучи про перспективи газопроводу «Набукко», який передбачає постачання центральноазіатського газу до Європи в обхід Росії і України, він відзначив, що Україна може запропонувати Європі альтернативний варіант. «Україна будує в порту Южний, недалеко від Одеси, термінал з прийому зрідженого газу. І через Азербайджан і Грузію прийматиме туркменський газ. Такий варіант практичніший, ніж «Набукко», - вважає Д.Фірташ.

При цьому він нагадав, що Україна має в своєму розпорядженні підземні сховища, що дозволяють зберігати великі об`єми газу, а також хорошу газотранспортну систему, пов`язану з Європою. «От чому я вважаю, що не потрібно будувати ні «Набукко», ні «Південний потік». Можна вирішити простіше ситуацію. Поставляючи зріджений газ до України, можна потім направляти його до Європи, і при цьому не треба виходити з Чорного моря. Для європейців це не матиме значення. Якщо ми зможемо дешево купувати зріджений газ, нам це буде вигідно. Якщо ми зробимо один, то зробимо і два, три термінали... І ми зможемо запропонувати Заходу альтернативу «Набукко», - підсумував Д.Фірташ.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» продовжують узгодження компанії, яка оцінить їхні активи для створення спільного підприємства. «На сьогоднішній день ми погоджуємо оцінну компанію, яка проводитиме оцінку активів НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому», – сказав глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на прес-конференції 1 березня. Він відзначив, що підходи до створення СП не змінилися і йдеться про те, що «Газпром» із свого боку внесе активи видобутку, а українська сторона – газотранспортні потужності. При цьому він підкреслив, що доходи «Газпрому» у декілька разів більші за доходи «Нафтогазу» і це стане відповіддю, звідки братимуться інвестиції для модернізації ГТС України. Крім того, 1 березня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євгеній БАКУЛІН під час другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» заявив журналістам, що НАК «Нафтогаз України» планує протягом 1,5-2 років вийти на IPO. «Сьогодні по «Нафтогазу» плануємо вийти на цивілізований рівень, тобто на IPO, щоб можна було вільно купувати і продавати на вільному ринку», - сказав Є.Бакулін. При цьому він додав, що, «як правило, така робота займає 1,5-2 роки».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.