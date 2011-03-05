Путін запропонував Міллеру продовжити контракт

Москва.Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН підписав директиву представникам держави в раді директорів ВАТ «Газпром» з вказівкою голосувати за продовження контракту голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН сказав журналістам у п`ятницю в Брянську.

«Так, це так. Я підписав її вчора», - сказав В.ПУТІН, відповідаючи на запитання про те, чи підписана директива.

49-річний О.МІЛЛЕР з травня 2001 року є головою правління «Газпрому». Термін дії нинішнього п`ятирічного контракту завершується в травні.