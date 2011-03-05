Прокуратура проводить перевірку аварії на шахті імені Засядька в Донецьку
15:09, 05 березня 2011Енергетика
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Прокуратура Київського району міста Донецька проводить дослідчу перевірку за фактом учорашньої аварії на орендному підприємстві "Шахта імені Засядька".
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, перевірку взято на контроль обласною прокуратурою.
Як повідомляв УНІАН, 4 березня о 7.20 на шахті імені Засядька при проходженні виробки в 19-му східному конвеєрному штреку пласта М3 сталося загорання метану, в результаті якого одержав опіки помічник начальника ділянки. Постраждалого госпіталізовано у важкому стані.
Створено й почала роботу комісія Держгірпромнагляду з розслідування причин і обставин аварії.
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