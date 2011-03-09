Ф'ючерси на нафту на NYMEX знизилися на фоні розмов про відставку Каддафі

Ф`ючерси на сиру нафту знизилися у вівторок, 8 березня, оскільки інвестори прагнули фіксувати прибуток після повідомлень про те, що союзники лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ ведуть дискусії щодо його відставки, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Перспективи військового втручання Заходу в події у Лівії і можливість того, що США задіють свої стратегічні запаси нафти, також чинили тиск на нафтові ф`ючерси.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 42 центи, або на 0,4%, до 105,02 долара за барель.

За підсумками торгів на ICE ціни на нафту марки Brent впали на 1,98 долара, або 1,7%, до 113,06 долара за барель.

Якщо тільки не відбудеться ескалації конфлікту, учасники нафтового ринку вважають, що поточні перебої з постачаннями з Лівії вже враховані в котируваннях. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), ринок позбувся близько 1 млн. барелів в день. До конфлікту в Лівії видобували близько 1,6 млн. барелів нафти на день.

Саудівська Аравія підвищила нафтовидобуток приблизно на 500 000 барелів в день, щоб компенсувати брак лівійської нафти, і оголосила про подальше збільшення видобутку.

Крім того, більшість розвинених країн добре забезпечені нафтою і мають можливість скористатися своїми стратегічними нафтовими запасами, щоб послабити зростання цін. На вихідних адміністрація президента США Б.Обами просигналізувала, що розглядає можливість задіяти стратегічні запаси нафти об`ємом 725 млн. барелів, аби ослабити тиск на ціни на бензин. США не робили подібних кроків з часу урагану "Катріна" в 2005 році.

Проте, учасники ринку очікують, що напруженість на Близькому Сході і в Північній Африці залишить ціни на нафту завищеними в найближчій перспективі. У вівторок Міністерство енергетики США заявило, що ціни на легку малосірчисту нафту або нафту марки West Texas Intermediate цього року в середньому складатимуть 102 долари за барель, тоді як минулого місяця прогноз міністерства передбачав ціни на рівні 93 долара за барель. У міністерстві переглянули прогноз, пославшись на зіткнення в Лівії.

Аналітики ринку нафти America Merrill Lynch очікують, що ціни на West Texas Intermediate цього року в середньому складуть 101 долар за барель, а ціни на Brent – 108 доларів за барель. У America Merrill Lynch додали, що ціни на Brent можуть ненадовго перевищити 140 доларів за барель в наступні три місяці.

Новини з Лівії, ймовірно, відсунуть на задній план дані американського уряду щодо запасів нафти в США, які вийдуть в середу о 15.30 за Гринвічем. Аналітики очікують, що запаси нафти на тижні 26 лютого - 4 березня зросли на 600 000 барелів, запаси бензину – знизилися на 1,5 млн. барелів, а запаси дистилятів, що включають топковий мазут і дизельне паливо, скоротилися на 1,2 млн. барелів.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB знизилися на 5,72 цента, або на 1,9%, до 2,9467 долара за галон. Котирування березневих ф`ючерсів на топковий мазут за підсумками торгів знизилися на 5,46 цента, або 1,8%, до 3,0111 долара за галон.