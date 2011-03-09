Міненерговугілля: причини зростання цін на нафтопродукти – світові тенденції і окремі імпортери

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України пояснює зростання роздрібних цін на нафтопродукти в країні світовими тенденціями і діяльністю окремих імпортерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, коментуючи подорожчання вартості нафтопродуктів в Україні.

«Зараз, на жаль, негативні тенденції на ринку нафти і нафтопродуктів у світі, і це позначається на Україні. У нас є істотні претензії до деяких імпортерів, які використовують, на наш погляд, цю ситуацію і діяльністю яких зараз займається Антимонопольний комітет», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на світові тенденції, заходи, зроблені урядом, дозволили Україні згладити різкі скачки цін на пальне.

Як повідомляв УНІАН, з 25 лютого по 4 березня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 3,9-4,4% (в середньому на 4,2%).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 25 лютого по 4 березня ц.рг. середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – збільшилися на 4,3%, з 7,95 до 8,29 грн./л; на бензин А-92 – збільшилися на 4%, з 8,43 до 8,77 грн./л; на бензин А-95 – збільшилися на 3,9%, з 8,82 до 9,16 грн./л; на дизельне пальне – збільшилися на 4,4%, з 8,23 до 8,59 грн./л.